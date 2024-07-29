У США «есть опасения», что итоги выборов в Венесуэле «не отражают волю народа» — Блинкен

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США имеют «серьезные опасения», что объявленные венесуэльскими властями результаты выборов президента «не отражают волю народа». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

«Мы видели заявление венесуэльской избирательной комиссии. У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа», — сказал он.