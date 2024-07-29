В Думу внесут проект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 29 июля в Госдуму законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«С целью исключения возможности злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересам работников законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие установление предельного количества часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня (не выше 120 часов в год)», — говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.