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НОВОСТИ

В Думу внесут проект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год

10:05 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 29 июля в Госдуму законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«С целью исключения возможности злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересам работников законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие установление предельного количества часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня (не выше 120 часов в год)», — говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

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