Более 500 таджикистанцев задержано в РФ за наркопреступления в 2024 году
10:20 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 500 граждан Таджикистана задержали в России по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в I полугодии 2024 года. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафар Самад.
«Как и ежегодно, наибольшее количество задержанных зарегистрировано в Российской Федерации — 502 человека, 23 — в Республике Узбекистан, 3 — в Республике Казахстан», — сказал он.
Самад отметил, что эти данные поступили в агентство от правоохранительных органов других государств. Всего за рубежом за наркопреступления за первые шесть месяцев текущего года было задержано 528 граждан республики, это число сократилось на 82 человека по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — тогда было задержано 610 человек.
НОВОСТИ
- 10:05 29.07.2024
- В Думу внесут проект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год
- 10:00 29.07.2024
- У США «есть опасения», что итоги выборов в Венесуэле «не отражают волю народа» — Блинкен
- 09:32 29.07.2024
- Глава МИД Израиля ответил Эрдогану на угрозу ввода войск
- 09:20 29.07.2024
- Электростанция в Орловской области повреждена из-за атаки БПЛА — губернатор
- 09:05 29.07.2024
- Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле — избирком
- 09:00 29.07.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ
- 22:00 28.07.2024
- Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль
- 20:00 28.07.2024
- Сотрудники МИД ФРГ попали под расследование дела о выдаче виз мигрантам - СМИ
- 19:33 28.07.2024
- Сильный ливень прогнозируют синоптики в Москве в понедельник утром
- 17:50 28.07.2024
- В МОК заявили, что не удаляли ролики с фрагментами открытия Олимпиады в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать