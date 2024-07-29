Более 500 таджикистанцев задержано в РФ за наркопреступления в 2024 году

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 граждан Таджикистана задержали в России по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в I полугодии 2024 года. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Зафар Самад.

«Как и ежегодно, наибольшее количество задержанных зарегистрировано в Российской Федерации — 502 человека, 23 — в Республике Узбекистан, 3 — в Республике Казахстан», — сказал он.

Самад отметил, что эти данные поступили в агентство от правоохранительных органов других государств. Всего за рубежом за наркопреступления за первые шесть месяцев текущего года было задержано 528 граждан республики, это число сократилось на 82 человека по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — тогда было задержано 610 человек.