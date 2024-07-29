Bloomberg оценил гипотетическую войну между Северной и Южной Кореей

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Bloomberg оценил гипотетическую войну между КНДР и Южной Кореей в 4 трлн долларов. Это 3,9% совокупного ВВП планеты. В такую сумму может обойтись мировой экономике первый год конфликта между странами.

В сценарии агентства отмечается, что полноценная война на Корейском полуострове маловероятна.

В материале также сказано, что в зоне поражения артиллерии КНДР проживают примерно 26 млн граждан Южной Кореи. Кроме этого, могут быть уничтожены крупнейшие заводы по производству чипов и микросхем. "Говорит Москва"