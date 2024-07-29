Силы РФ за неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР — Марочко
11:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские подразделения за минувшую неделю отбили почти 40 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), уничтожив около 9,6 тыс. украинских солдат и иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> С 20 по 26 июля 2024 года подразделениями группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ отражено 36 контратак противника — отмечается незначительное снижение активности противника. Потери вооруженных формирований Украины за отчетный промежуток времени составили около 9 665 украинских боевиков и наемников — на 445 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — сказал он.
Марочко добавил, что силы РФ также уничтожили 10 танков, в том числе Leopard, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, более 170 различных боевых машин, 123 орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы и 37 полевых складов боеприпасов.
НОВОСТИ
- 11:32 29.07.2024
- На насосной станции в Волгограде после взрыва обнаружили стоки химических веществ
- 11:20 29.07.2024
- Американцы не горят желанием платить за восстановление Украины — эксперт
- 11:05 29.07.2024
- В Татарстане зафиксированы шесть случаев лихорадки Западного Нила — Роспотребнадзор
- 10:32 29.07.2024
- Bloomberg оценил гипотетическую войну между Северной и Южной Кореей
- 10:20 29.07.2024
- Более 500 таджикистанцев задержано в РФ за наркопреступления в 2024 году
- 10:05 29.07.2024
- В Думу внесут проект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год
- 10:00 29.07.2024
- У США «есть опасения», что итоги выборов в Венесуэле «не отражают волю народа» — Блинкен
- 09:32 29.07.2024
- Глава МИД Израиля ответил Эрдогану на угрозу ввода войск
- 09:20 29.07.2024
- Электростанция в Орловской области повреждена из-за атаки БПЛА — губернатор
- 09:05 29.07.2024
- Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле — избирком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать