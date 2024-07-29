Силы РФ за неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР — Марочко

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения за минувшую неделю отбили почти 40 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), уничтожив около 9,6 тыс. украинских солдат и иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> С 20 по 26 июля 2024 года подразделениями группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ отражено 36 контратак противника — отмечается незначительное снижение активности противника. Потери вооруженных формирований Украины за отчетный промежуток времени составили около 9 665 украинских боевиков и наемников — на 445 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — сказал он.

Марочко добавил, что силы РФ также уничтожили 10 танков, в том числе Leopard, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, более 170 различных боевых машин, 123 орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы и 37 полевых складов боеприпасов.