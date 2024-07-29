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В Татарстане зафиксированы шесть случаев лихорадки Западного Нила — Роспотребнадзор

11:05 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане выросло до шести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщали о госпитализации четырех пациентов с симптомами лихорадки Западного Нила, у всех состояния различной степени тяжести.

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства.

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