В Татарстане зафиксированы шесть случаев лихорадки Западного Нила — Роспотребнадзор

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане выросло до шести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщали о госпитализации четырех пациентов с симптомами лихорадки Западного Нила, у всех состояния различной степени тяжести.

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства.