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На насосной станции в Волгограде после взрыва обнаружили стоки химических веществ

11:32 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммунальщики, устраняющие последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде, обнаружили на объекте большие объемы стоков химических веществ, которых не должно быть в бытовой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«Руководство „Концессий водоснабжения“, городской администрации по ходу осмотра конструкций КНС-4 (канализационно-насосной станции — прим. ТАСС) доложили губернатору о ходе аварийно-спасательных работ. Особое внимание обратили на характеристики обнаруженных здесь в большом объеме сточных масс с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно», — говорится в сообщении.

6 июля на насосной станции в Волгограде в результате взрыва газа произошло обрушение конструкций, пять человек погибли, трое пострадали.

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