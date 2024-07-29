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Неизвестные устроили диверсии на телекоммуникационных сетях по всей Франции — Le Parisien

12:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые диверсии были осуществлены на сетевом оборудовании французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR по всей Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, в ночь на понедельник были перерезаны кабели этих операторов в департаментах Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. По предварительным данным, всего было зафиксировано 28 инцидентов, большинство из которых затронули фиксированные линии связи. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Утверждается, что диверсия не повлияла на проведение Олимпийских игр.

Газета напоминает, что накануне под Тулузой также был осуществлен поджог ретрансляционной антенны телефонной связи. Рядом с местом преступления неизвестные оставили надпись «Нет ОИ», в связи с чем в СМИ высказывалось предположение, что данную диверсию могли совершить противники проведения олимпийских игр из числа ультралевых активистов.

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