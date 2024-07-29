У Славянска — Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью ими утеряна — Алаудинов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая линия укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе агломерации Славянск — Краматорск полностью ими утеряна. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Когда вся линия стоит твердо и нет варианта никаким образом ни обойти с фланга, ни зайти в тыл, всегда бывает тяжело сделать эту лазейку для остальных сил и средств. В данном случае получается, [что] по всей линии подразделения Минобороны продвигаются. Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ — прим. ТАСС) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка.