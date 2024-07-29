Один человек, по предварительным данным, погиб после прорыва дамбы в Карелии
12:20 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размыв временной насыпи на Беломорско-Балтийском канале в Карелии привел к гибели одного человека. Об этом со ссылкой на предварительные данные сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«Сегодня рано утром произошел размыв временной (песчаной) перемычки на 11-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе. <…> В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ „Балтийский“. Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семь (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна», — говорится в сообщении.
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