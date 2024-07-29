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Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран — The Times

12:32 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания покинула топ-10 рейтинга стран по уровню промышленного производства, оказавшись позади России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на организацию Make UK, объединяющую компании промышленного сектора Соединенного Королевства.

По ее информации, в последнем рейтинге, отражающем картину за 2022 год, Великобритания опустилась на 12-е место. Это на четыре позиции ниже, чем в предыдущем рейтинге, опубликованном за год до этого.

Как отмечается в статье, Великобритания в новом списке пропустила вперед Мексику и Россию, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно. Причиной роста в первом случае называется рост китайских инвестиций в латиноамериканскую страну. Во втором случае указывается на рост оборонных расходов РФ.

Первое место в рейтинге занял Китай, второе — США.

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