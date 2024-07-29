На Запорожье задержан шпион, передававший ВСУ данные о ВС РФ, сообщили в ФСБ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области завербованного гражданина России, который через Telegram передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ)данные о подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) для нанесения по ним ударов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

«УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, передавший украинской стороне сведения о ВС РФ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины житель Запорожской области, действуя по их заданию, осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера Telegram сведений в отношении подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов», — говорится в сообщении.