0
0
50
НОВОСТИ

На Запорожье задержан шпион, передававший ВСУ данные о ВС РФ, сообщили в ФСБ

13:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области завербованного гражданина России, который через Telegram передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ)данные о подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) для нанесения по ним ударов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

«УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, передавший украинской стороне сведения о ВС РФ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины житель Запорожской области, действуя по их заданию, осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера Telegram сведений в отношении подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 29.07.2024
Песков назвал утками обвинения РФ в СМИ Запада в атаках на инфраструктуру во Франции
0
18
13:05 29.07.2024
Крайне правые в Нидерландах призвали лишить Турцию членства в НАТО
0
59
12:52 29.07.2024
"Роснефть" провела в московском парке "Фили" экозабег
0
73
12:32 29.07.2024
Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран — The Times
0
140
12:20 29.07.2024
Один человек, по предварительным данным, погиб после прорыва дамбы в Карелии
0
138
12:05 29.07.2024
У Славянска — Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью ими утеряна — Алаудинов
0
180
12:00 29.07.2024
Неизвестные устроили диверсии на телекоммуникационных сетях по всей Франции — Le Parisien
0
172
11:32 29.07.2024
На насосной станции в Волгограде после взрыва обнаружили стоки химических веществ
0
194
11:20 29.07.2024
Американцы не горят желанием платить за восстановление Украины — эксперт
0
200
11:05 29.07.2024
В Татарстане зафиксированы шесть случаев лихорадки Западного Нила — Роспотребнадзор
0
200

Возврат к списку