Крайне правые в Нидерландах призвали лишить Турцию членства в НАТО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер голландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал выгнать Турцию из НАТО на фоне высказываний турецкого президента Тайипа Эрдогана о возможности «войти в Израиль».

«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль, — написал Вилдерс в соцсети X. — Этот парень совершенно сумасшедший. Турцию следует выгнать из НАТО».

Эрдоган 28 июля заявил, что Турция может «войти в Израиль» так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.