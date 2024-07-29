Песков назвал утками обвинения РФ в СМИ Запада в атаках на инфраструктуру во Франции

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные СМИ не гнушаются ничем, чтобы огульно обвинять во всем Россию, и необоснованные заявления о причастности Москвы к атакам на французскую инфраструктуру в дни Олимпиады в Париже подтверждают это. Так прокомментировал на брифинге соответствующие публикации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле материалы западных СМИ воспринимают «как очередные утки, очередные бездоказательные обвинения». В западной прессе, отметил пресс-секретарь российского лидера, «не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит».

«Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ», — заключил Песков.