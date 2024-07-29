Путин заявил, что Мадуро — всегда желанный гость в России

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы заявил, что тот — всегда желанный гость на российской земле.

«Помните, что вы — всегда желанный гость на российской земле», — говорится в послании Путина Мадуро, опубликованном на сайте Кремля.