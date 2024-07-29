В Токио преобладает позиция не развивать российско-японские отношения — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Японии преобладают деятели, не являющиеся сторонниками развития российско-японских отношений, Токио солидаризировался с недружественными действиями Запада, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений. К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России действиями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим двусторонним отношениям», — сказал представитель Кремля, комментируя на фоне визита в Россию депутата Мунэо Судзуки призыв правительства Японии к своим гражданам воздержаться от поездок в РФ.