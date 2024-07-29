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Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области — РЖД

14:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области в результате ДТП с грузовиком. Информация о пострадавших уточняется, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля „Камаз“ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. В результате произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что информация о пострадавших уточняется. На место ЧП вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. При этом движение поездов на участке приостановлено.

В МЧС РФ сообщили, что в результате схода вагонов проводится эвакуация пострадавших, к вылету подготовлены два вертолета. Более 20 человек пострадали при столкновении поезда и «Камаза», сообщили в правоохранительных органах. При этом в МВД России сообщили, что водитель «Камаза» госпитализирован после столкновения с пассажирским поездом.

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