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Медведев назвал руководство олимпийского движения зажравшимся от взяток

14:32 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство международного олимпийского движения зажралось от взяток и считает себя фактически «мировым правительством». Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в публикации на своей страничке во «ВКонтакте».

«Поделюсь, что называется, из первых рук личными представлениями о руководстве олимпийского движения. Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным — уж точно», — написал замглавы Совбеза РФ.

По определению Медведева, «суть этого „спортивного олимпийского“ движения — бесконечные тусовки, шушуканья, распил бабла, намеки, альянсы и прочая преступная дребедень». Он отметил, что по должности присутствовал на многих международных спортивных приемах, где «пляшут так называемые партнеры, которые считают себя хозяевами, а по сути — безликие коррупционеры, по которым плачет тюрьма». «И еще в большом количестве — напыщенные, важные главы международных федераций с бокалами дорогого шампанского и блеском очей», — написал зампред СБ России.

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