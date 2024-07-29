Литва рассчитывает организовать производство мин — министр обороны

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство мин, необходимых в рамках программы военной контрмобильности, может быть организовано в Литве. Об этом заявил журналистам министр обороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

«Самым эффективным и самым дорогостоящим средством являются мины, производство которых может быть налажено и в нашей стране», — сказал он.

Ранее министр сообщил, что расходы Литвы на приобретение средств военной контрмобильности в течение 10 лет составят 600 млн евро.