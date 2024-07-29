К месту схода вагонов под Волгоградом направлено два восстановительных поезда
15:12 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два восстановительных поезда направлены к месту схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.
«К месту происшествия направлены 2 восстановительных поезда со станции им. Максима Горького и Сальск», — говорится в сообщении.
В РЖД добавили, что глава холдинга Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия. «Под его руководством создан оперативный штаб по возобновлению движения на перегоне Гремячая — Котельниково», — уточнили в компании.
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