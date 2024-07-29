Программа форума-фестиваля "Москва 2030" объединит летние и зимние виды спорта — Сергунина

15:43

В российской столице в ходе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» гости смогут заниматься как летними, так и популярными зимними видами спорта. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, форум состоится с 1 августа по 8 сентября и в это время можно будет принять участие в сотнях бесплатных тренировок и показательных выступлений. Масштабные спортивные объекты разместятся в парке искусств «Музеон» и инновационном центре «Сколково». «В «Музеоне» обустроили трассу для электрокартинга, площадки для занятий серфингом, сапбордингом и йогой. А в «Сколкове» оборудовали склоны с искусственным покрытием для катания на сноуборде, лыжах, ватрушках и хоккейные коробки», — отметила заммэра.



Площадка в парке «Музеон» позволит понять, как меняется городская среда в Москве по программе «Мой район». Тренировки по водным видам спорта должны продемонстрировать перспективы благоустройства набережных. Гости форума смогут освоить азы серфинга на тренажере, имитирующем волну разной высоты. На площадке будут действовать три бассейна: два для взрослых, шириной по семь метров и один трехметровый для детей. Большую волну смогут оседлать все желающие старше 18 лет, а маленькую — дети 7 до 17 лет. Еще два бассейна предназначены для освоения каякинга и сапбординга. Частью футуристического арт-объекта, посвященного исследованию космоса будет аэротруба. Также в «Музеоне» можно будет заняться йогой в гамаках и посетить тренировки по воркауту. На гоночной трассе длиной 180 метров можно будет прокатиться на электрокартах.

А в инновационном центре «Сколково» можно будет заняться зимними видами спорта. Там будет работать двусторонняя горка длиной 145 метров и высотой восемь метров с особым полимерным покрытием. Один склон подходит для катания на сноуборде и лыжах, второй — на ватрушках. А на боковой стене горки будет открыт скалодром с шестью трассами разного уровня сложности. В еще одной зоне начнет работать электронный горнолыжный тренажер, имитирующий склон. Также на территории инновационного центра будут открыты три хоккейные коробки - профессиональные спортсмены научит желающих основам игры.



