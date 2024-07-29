Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова составила 1,3 млрд рублей. Как передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, дело связано с поставкой 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене.

«В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей», — зачитала судья материалы дела.