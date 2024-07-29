Ответ Израиля на удар по Мадждаль-Шамсу будет жестким — Нетаньяху
16:32 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не сможет проигнорировать ракетный удар из Ливана по Мадждаль-Шамсу, в результате которого погибли 12 детей, ответ будет жестким. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения этого населенного пункта на Голанских высотах.
«Государство Израиль не сможет оставить это без ответа. Наш ответ последует и будет жестким», — сообщил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.
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