Николай Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ
17:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ для повышения координации в сфере национальной морской политики.
«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, президентом России [Владимиром Путиным] принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — заявил Патрушев на совещании в Рыбинске.
В настоящее время в РФ также действует Морская коллегия при правительстве РФ.
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