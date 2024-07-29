17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ для повышения координации в сфере национальной морской политики.

«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, президентом России [Владимиром Путиным] принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — заявил Патрушев на совещании в Рыбинске.

В настоящее время в РФ также действует Морская коллегия при правительстве РФ.