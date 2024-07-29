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Не менее 14 человек пострадали при взрыве на химзаводе компании BASF в ФРГ — Bild

17:12 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва на предприятии крупнейшего в Германии химического концерна BASF. Как сообщила газета Bild, к настоящему времени пожар потушен.

По информации издания, около 12:00 по местному времени (13:00 мск) на заводе BASF в Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Огромное облако дыма нависло над этим городом, а также над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг). Согласно данным компании, по территории завода и за ее пределами передвигаются автомобили экологического мониторинга.

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