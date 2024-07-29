Пезешкиан предупредил Макрона о серьезных последствиях в случае атаки Израиля на Ливан

17:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном предупредил о серьезных последствиях для Израиля в случае его нападения на Ливан. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, Пезешкиан также заявил о готовности улучшать отношения с Францией.