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НОВОСТИ

Пезешкиан предупредил Макрона о серьезных последствиях в случае атаки Израиля на Ливан

17:44 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном предупредил о серьезных последствиях для Израиля в случае его нападения на Ливан. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, Пезешкиан также заявил о готовности улучшать отношения с Францией.

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