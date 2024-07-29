Премьер Словакии рассказал, кому, в первую очередь, вредит блокировка поставок нефти из России
18:30 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блокировка Киевом поставок нефти российской компании «Лукойл» нанесет ущерб Украине, Словакии и Венгрии и не коснется интересов РФ. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, выложенном на его странице в соцсети.
«Дальнейшее исполнение этой бессмысленной санкции [Украины против РФ] нанесет ущерб только Украине, Словакии и Венгрии и практически не коснется России, — сказал Фицо. — Если поставки российской нефти через Украину в кратчайшие сроки не будут возобновлены, [находящийся в Братиславе один из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающий комбинат] Slovnaft перестанет поставлять нефть, [объемы] которой покрывают десятую часть украинских нужд».
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