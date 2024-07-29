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НОВОСТИ

Роскомнадзор наделят правом управления сетями связи по требованию генпрокурора

19:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации. Такую поправку одобрил комитет Госдумы по информполитике, текст документа размещен в думской электронной базе.

Предлагается дополнить закон «О связи» соответствующей статьей. По действующему законодательству Роскомнадзор имеет право управлять сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в РФ.

Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации. Роскомнадзор должен будет незамедлительно приступить к управлению сетью путем управления техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ) или путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, владельцам технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ.

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