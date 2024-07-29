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НОВОСТИ

В Киеве заболеваемость COVID-19 в июле выросла в 4,5 раза по сравнению с июнем – депздрав

19:30 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столица Украины вновь подверглась атаке коронавируса, с начала года от его последствий умерли 52 человека. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения столичной администрации Валентина Гинзбург.

«В Киеве заболеваемость COVID-19 только в июле выросла в 4,5 раза по сравнению с июнем и составила 900 случаев, в больницах 73 человека. С начала 2024 года в столице зафиксировали смерть 52 человек», — сказала она.

По словам Гинзбург, в среднем в больницы пока попадают около 20 человек в сутки. При этом людей госпитализируют «именно в сложных случаях протекания болезни, среди тяжелых больных есть 18 детей».

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