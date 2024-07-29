Жители регионов на западе Польши наблюдают на местных дорогах все больше танков и боевых машин пехоты - СМИ
20:30 29.07.2024 Источник: Интерфакс
Партия бронетехники армии США перебрасывается по дорогам общего пользования на склады НАТО на американской базе, расположенной в районе города Повидз на западе Польши, сообщила радиостанция Radio Zet.
"Жители Любушского и Великопольского воеводств (регионы на западе Польши, - "ИФ") наблюдают на местных дорогах все больше танков и боевых машин пехоты... Как выяснил корреспондент Радио ZET, эти поставки являются частью плановой операции по переброске военной техники американской армии", - говорится в сообщении.
"Армия США в настоящее время перебрасывает технику и транспортные средства с военных баз в Германии на склады в Повидзе. Перевезенная техника ранее хранилась на военном складе в Мангейме. На американской базе в Повидзе разместятся 87 танков, более 150 боевых машин пехоты и 18 самоходных гаубиц", - информирует радиостанция.
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