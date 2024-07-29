В Британии двое детей погибли после нападения злоумышленника с ножом

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей погибли от ножевых ранений в результате нападения, произошедшего в английском городе Саутпорт на северо-западе страны, шесть детей и двое взрослых находятся в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.

«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения, произошедшего сегодня утром. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии. У всех пострадавших ножевые ранения, полученные во время нападения. Двое взрослых также находятся в критическом состоянии», — сказала Кеннеди.

По ее словам, по подозрению в нападении задержан 17-летний подросток родом из Кардифа.