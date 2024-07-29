В Британии двое детей погибли после нападения злоумышленника с ножом
21:30 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое детей погибли от ножевых ранений в результате нападения, произошедшего в английском городе Саутпорт на северо-западе страны, шесть детей и двое взрослых находятся в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.
«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения, произошедшего сегодня утром. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии. У всех пострадавших ножевые ранения, полученные во время нападения. Двое взрослых также находятся в критическом состоянии», — сказала Кеннеди.
По ее словам, по подозрению в нападении задержан 17-летний подросток родом из Кардифа.
НОВОСТИ
- 20:30 29.07.2024
- Жители регионов на западе Польши наблюдают на местных дорогах все больше танков и боевых машин пехоты - СМИ
- 20:15 29.07.2024
- Госдолг США преодолел историческую отметку в 35 трлн долл
- 19:30 29.07.2024
- В Киеве заболеваемость COVID-19 в июле выросла в 4,5 раза по сравнению с июнем – депздрав
- 19:00 29.07.2024
- Роскомнадзор наделят правом управления сетями связи по требованию генпрокурора
- 18:30 29.07.2024
- Премьер Словакии рассказал, кому, в первую очередь, вредит блокировка поставок нефти из России
- 17:44 29.07.2024
- Пезешкиан предупредил Макрона о серьезных последствиях в случае атаки Израиля на Ливан
- 17:12 29.07.2024
- Не менее 14 человек пострадали при взрыве на химзаводе компании BASF в ФРГ — Bild
- 17:00 29.07.2024
- Николай Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ
- 16:32 29.07.2024
- Ответ Израиля на удар по Мадждаль-Шамсу будет жестким — Нетаньяху
- 16:12 29.07.2024
- Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать