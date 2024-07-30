Четыре ракеты ВСУ уничтожены над двумя районами Курской области
09:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре ракеты ВСУ над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ночью четыре ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами», — написал он в своем телеграм-канале.
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