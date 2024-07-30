В результате оползня в Индии погибли 24 человека
09:05 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате схода оползня в южном индийском штате Керала возросло до 24, ранения получили около 70 человек. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения штата Вина Джордж.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
«Мы делаем все возможное, чтобы спасти людей. В разные больницы к нам поступило 24 тела. Около 70 человек получили ранения, им предоставлено надлежащее лечение», — приводит слова Джордж агентство ANI.
По ее словам, в районе удара стихии разрушен мост, что затрудняет доступ спасателей к месту ЧП. Там уже находятся подразделения национальной полиции и гражданской обороны, в ближайшее время туда также прибудет группа военно-морских сил, отметила министр.
Оползень сошел в холмистых районах в округе Ваянада на северо-востоке южного индийского штата Керала. Под завалами могут находиться сотни людей. Число погибших и пострадавших может возрасти. На месте ЧП работают спасатели. К ним присоединились военные, направлены три вертолета ВВС. Их работа затруднена из-за продолжающихся проливных дождей.
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