Учения с участием более 20 тыс. человек и около 300 кораблей и судов начались в ВМФ РФ
09:20 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) с привлечением более 20 тыс. человек начались в России. Как сообщили в Минобороны РФ, главной целью является проверка действий органов военного управления ВМФ.
«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений», — сообщили в военном ведомстве.
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