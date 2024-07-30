ВСУ активизировали сброс замаскированных мин с БПЛА в районе Лисичанска — Марочко
09:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю увеличили интенсивность сбросов замаскированных самодельных взрывных устройств с беспилотников в районе Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За последнюю неделю в районе Лисичанска украинские боевики увеличили количество сбросов самодельных взрывных устройств с дронов. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы. Опасные боеприпасы находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах и в других людных местах», — сказал он.
Марочко отметил, что большая часть самодельных взрывных устройств западного производства на магнитных взрывателях и не подлежит разминированию.
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