ВСУ активизировали сброс замаскированных мин с БПЛА в районе Лисичанска — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнюю неделю увеличили интенсивность сбросов замаскированных самодельных взрывных устройств с беспилотников в районе Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За последнюю неделю в районе Лисичанска украинские боевики увеличили количество сбросов самодельных взрывных устройств с дронов. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы. Опасные боеприпасы находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах и в других людных местах», — сказал он.

Марочко отметил, что большая часть самодельных взрывных устройств западного производства на магнитных взрывателях и не подлежит разминированию.