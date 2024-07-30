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В Турции будут сажать в тюрьму за неправильное обращение с бродячими собаками

10:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Турции принял законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет для сотрудников муниципалитетов за неправильное обращение с бездомными животными. Об этом сообщил парламентский телеканал.

В Турции, по данным властей, насчитывается порядка 4 млн бродячих собак. Практически ежедневно регистрируются случаи их нападения на людей. Подготовленный правящей Партией справедливости и развития законопроект изначально предусматривал усыпление бродячих собак через 30 дней с момента их попадания в приют, если они не обретут хозяев. Это вызвало резкую критику в обществе, под давлением общественности термин «эвтаназия» был исключен из документа.

Теперь в отношении бездомных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью людей или страдающих неизлечимыми заболеваниями, будут применяться статьи закона о ветеринарных услугах, однако решение об усыплении будут принимать исключительно специалисты. Законопроект также предусматривает запрет на оставление бездомных животных вне приютов, их обязательную регистрацию до конца 2025 года, открытие приютов в крупных городах и муниципалитетах до конца 2028 года. За отказ хозяев от домашних животных и неправильное обращение с ними, отказ регистрировать кошек и собак в базе данных Минсельхоза вводится штраф до 60 тыс. турецких лир ($1 825).

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