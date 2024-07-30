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НОВОСТИ

Киев из-за нехватки солдат любой ценой стремится к «Минску-3» для передышки — Константинов

10:05 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим в Киеве пытается любым способом добиться перемирия с Россией и выйти на новый «Минск-3», чтобы нарастить свою военную силу. Об этом журналистам заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Главная их забота [Киева] сейчас — это „Минск-3“. Чем были хороши [для Украины] переговорные процессы в Минске? Они получали передых и не получали стратегического поражения, смогли перегруппироваться. И, в общем-то, всех нас обманули, так сказать, своими лженамерениями. Сейчас идея „Минска-3“ жива как никогда для них. Они под любым способом будут ее заворачивать в любую упаковку», — сказал Константинов, отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, считает он, на Украине наблюдаются серьезные проблемы как с призывом на военную службу, так и бытовые, которые украинцы начинают ощущать с каждым днем все острее. Об этом сообщают крымчане, у которых есть родственники и знакомые на Украине. «Свет подается по полтора часа в день в некоторых городах. Лето, жара, а без электроэнергии вода в краны не попадает. Их спрашивают, как вы живете? А те отвечают: мы выживаем. <…> Страна на издыхании, и это понятно», — подчеркнул Константинов.

По его словам, о всеобъемлющем и искреннем мире на условиях России говорить пока не приходится. «Такого мира можно достичь только при условиях угрозы захвата нами, например, Киева. А лучшая для нас ситуация — ликвидация украинского государства. Оно полностью себя дискредитировало», — подчеркнул он.

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