В Омске юношу осудили за ложное минирование 200 зданий в РФ и Белоруссии
10:20 30.07.2024 Источник: Lenta.ru
В Омске суд приговорил к двумя годам и девяти месяцам лишения свободы 20-летнего местного жителя за ложное минирование объектов в России и Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Россиянин признан виновным по части 1 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
По данным ведомства, с марта по май 2021 года юноша более 200 раз разослал сообщения о готовящихся взрывах в органах власти и объектах социальной инфраструктуры 37 регионов России. В мае 2021 года он по электронной почте отправил сообщения о минировании органов государственной власти и объектов социальной инфраструктуры в Белоруссии. По каждому сообщению силовики проводили комплекс соответствующих мероприятий, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли.
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