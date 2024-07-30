Число случаев дискриминации мусульман в США выросло на 70% — организация

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев дискриминации мусульман и палестинцев в США и нападений на них выросло на 70% в первой половине 2024 года на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на данные Совета по американо-исламским отношениям (CAIR).

Уточняется, что за прошедшие шесть месяцев текущего года CAIR получил 4,9 тыс. сообщений о случаях дискриминации мусульман и палестинцев, а также о преступлениях, совершенных на почве ненависти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 70%. Правозащитники отмечают, что наибольшее число жалоб было связано с дискриминацией в сфере образования, трудоустройства, а также получения убежища. За весь 2023 год в CAIR поступило около 8 тыс. подобных жалоб, включая 3,6 тыс. за последние три месяца года — с момента начала текущего обострения палестино-израильского конфликта.