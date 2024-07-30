0
0
168
НОВОСТИ

Водитель «Камаза», попавшего в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на «красный»

11:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель «Камаза», в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

«Водитель, управляя автомобилем „Камаз“, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 30.07.2024
Испания разрешили фрегату «Штандарт» зайти в свой порт
0
54
12:05 30.07.2024
Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 14% за неделю
0
89
12:00 30.07.2024
В ФРГ усилили охрану вице-канцлера из-за поступающих угроз в его адрес — Welt
0
96
11:32 30.07.2024
Тайвань продолжит курс на укрепление обороноспособности — глава администрации
0
145
11:20 30.07.2024
Украина согласовала инициативы о повышении налогов с МВФ — министр финансов
0
153
11:05 30.07.2024
Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников, действовавших в РФ из-за рубежа
0
188
10:32 30.07.2024
Число случаев дискриминации мусульман в США выросло на 70% — организация
0
225
10:20 30.07.2024
В Омске юношу осудили за ложное минирование 200 зданий в РФ и Белоруссии
0
230
10:05 30.07.2024
Киев из-за нехватки солдат любой ценой стремится к «Минску-3» для передышки — Константинов
0
292
10:00 30.07.2024
В Турции будут сажать в тюрьму за неправильное обращение с бродячими собаками
0
231

Возврат к списку