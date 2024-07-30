Водитель «Камаза», попавшего в ДТП с поездом под Волгоградом, проехал на «красный»
11:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водитель «Камаза», в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.
«Водитель, управляя автомобилем „Камаз“, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», — говорится в сообщении.
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