Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников, действовавших в РФ из-за рубежа
11:05 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали группу лиц, причастных к деятельности нелегального узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа, ущерб от преступной деятельности составил свыше 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники ОБК ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из региональных управлений ФСБ России задержали участников организованной группы. В ее состав входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, проживающие на территории Воронежской и Белгородской областей. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые вели противоправную деятельность за пределами РФ», — сказала она.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, у 10 участников группы в Белгородской и Воронежских областях, оказывавших содействие телефонным мошенникам, изъяты 10 сим-боксов и более 1 тыс. сим-карт. «Злоумышленники использовали GSM-шлюзы и сим-боксы, через которые незаконно активировались аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемых в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации якобы от сотрудников правоохранительных органов», — отметили в ЦОС.
Волк добавила, что ущерб, причиненный россиянам, превысил 10 млн рублей. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. Семерым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавила представитель ведомства.
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