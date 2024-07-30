Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников, действовавших в РФ из-за рубежа

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали группу лиц, причастных к деятельности нелегального узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа, ущерб от преступной деятельности составил свыше 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники ОБК ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из региональных управлений ФСБ России задержали участников организованной группы. В ее состав входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, проживающие на территории Воронежской и Белгородской областей. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые вели противоправную деятельность за пределами РФ», — сказала она.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, у 10 участников группы в Белгородской и Воронежских областях, оказывавших содействие телефонным мошенникам, изъяты 10 сим-боксов и более 1 тыс. сим-карт. «Злоумышленники использовали GSM-шлюзы и сим-боксы, через которые незаконно активировались аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемых в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации якобы от сотрудников правоохранительных органов», — отметили в ЦОС.

Волк добавила, что ущерб, причиненный россиянам, превысил 10 млн рублей. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. Семерым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавила представитель ведомства.