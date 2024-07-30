Украина согласовала инициативы о повышении налогов с МВФ — министр финансов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина согласовывала с МВФ инициативы о повышении налогов, они необходимы для продолжения западной поддержки и финансирования. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Конечно, мы на всех этапах проговаривали этот вопрос с МВФ, у нас были конкретные миссии по конкретным налогам. И здесь я хочу подчеркнуть, почему важно для граждан и бизнеса понимать, что эти налоговые инициативы необходимы именно сейчас. <…> Многие на Западе ищут оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование. В качестве аргумента наши критики говорят, что вклад самой Украины недостаточен. <…> Повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы вносим свой вклад также», — сказал министр в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что в ответ на данное решение по перекрытию дефицита в 500 млрд гривен ($12,2 млрд) Украина ждет достаточных финансовых заверений в том, что ее бюджет профинансируют. Сейчас, согласно программе МВФ, заверений партнеров недостаточно для представления бюджета на следующий год. При подготовке программы одним из ключевых параметров было окончание активной фазы вооруженного конфликта до середины 2024 года. Сейчас Киев обсуждает с партнерами дополнительные финансовые гарантии, потому что конфликт «будет продолжаться в 2025 году».

«Дополнительные потребности в 2025 году мы оцениваем в $12-15 млрд. Это полностью отвечает нашим дискуссиям с МВФ. Они также потенциально видят это как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе», — сказал Марченко.