Тайвань продолжит курс на укрепление обороноспособности — глава администрации
11:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тайвань будет продолжать укреплять свою обороноспособность и закупать вооружения за рубежом. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на главу администрации Тайваня Лай Циндэ.
Как указывает агентство, Лай Циндэ отметил, что будет поддерживать курс бывшего главы администрации острова Цай Инвэнь на «укрепление национальной обороны», который предусматривает опору на собственные силы и продолжение закупок вооружений за рубежом.
По его словам, Тайбэй также намерен совместно с другими «демократическими странами» в регионе использовать силу сдерживания в отношении материкового Китая. В этой связи он указал на то, что видит, как страны НАТО, а также США, Южная Корея, Филиппины, Австралия и Индия «заботятся о мире и стабильности в Тайваньском проливе».
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