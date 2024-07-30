В ФРГ усилили охрану вице-канцлера из-за поступающих угроз в его адрес — Welt
12:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Охрана вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека («зеленые») усилена в связи с поступающими в его адрес угрозами. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, в настоящее время министр получает многочисленные письма с угрозами. С апреля 2023 года Хабек подал порядка 700 заявлений через Минэкономики и свой офис в Бундестаге (парламенте ФРГ) с помощью специализированных юридических фирм. Некоторые сообщения в адрес министра содержат реальные угрозы. В связи с этим, как указывает газета, охрана Хабека была усилена. Представитель Минэкономики не стала комментировать Die Welt данную информацию, отметив, что вопросы безопасности обычно не комментируются.
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