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НОВОСТИ

Испания разрешили фрегату «Штандарт» зайти в свой порт

12:20 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление торгового флота Испании разрешило российскому парусному фрегату «Штандарт» зайти в порт королевства, несмотря на санкции, для пополнения запасов провианта и замены некоторых частей судна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По ее информации, «главное управление торгового флота <…> разрешило вынужденный заход судна „Штандарт“ строго на время, необходимое для проведения операций по снабжению и замене», что должно быть осуществлено «сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее».

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