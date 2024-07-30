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НОВОСТИ

Полиомиелит грозит тысячам непривитых детей в Газе — глава ВОЗ

12:32 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиомиелит настигнет тысячи непривитых детей в секторе Газа, если незамедлительные меры не будут приняты. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в комментарии для ТАСС.

«Случаев заболевания полиомиелитом пока не выявлено, однако в отсутствие незамедлительных мер инфекция настигнет тысячи все еще не привитых детей», — отметил он.

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