Полиомиелит грозит тысячам непривитых детей в Газе — глава ВОЗ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиомиелит настигнет тысячи непривитых детей в секторе Газа, если незамедлительные меры не будут приняты. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в комментарии для ТАСС.

«Случаев заболевания полиомиелитом пока не выявлено, однако в отсутствие незамедлительных мер инфекция настигнет тысячи все еще не привитых детей», — отметил он.