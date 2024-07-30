ВСУ нанесли удар по трамваю в Горловке, погиб вагоновожатый
13:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска утром нанесли удар при помощи беспилотника по трамваю в центре Горловки в ДНР, погиб вагоновожатый, еще одна женщина ранена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Иван Приходько.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки. Вечная память невинно убитому. Соболезнования родным и близким. <…> В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) в трамвае ранена мирная жительница Горловки», — написал Приходько.
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