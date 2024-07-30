Первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в Москве
13:07 30.07.2024
В Москве стартовал набор в корпус наблюдателей городской Общественной палаты. Волонтеры будут следить за соблюдением законодательства в ходе голосования, в ходе которого горожане будут выбирать в сентябре депутатов Мосгордумы и нескольких муниципальных советов в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО).
По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, за годы работы штаба выработался московский стандарт наблюдения за ходом голосования. «Его формируют не только все подразделения, традиционно входящие в структуру Общественного штаба, но и, в первую очередь, наблюдатели на каждом избирательном участке и видеонаблюдатели в штабе, то есть корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы», – заявил Ковалев.
Участники собрания штаба также сообщили о проведении тестирования системы дистанционного электронного голосования, которое состоится во второй половине августа.
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, электронное голосование стало выстребованным москвичами способом волеизъявления. Это связано с удобством системы и ее надежностью, а также широким набором инструментов для наблюдения за ходом голосования.
Напомним, выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, кроме того, на сайте представлен список кандидатов в депутаты ТиНАО. Проголосовать горожане смогут онлайн или на избирательном участке.
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