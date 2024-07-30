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Переход «Башнефти» на отечественный сервис позволил поставить новый рекорд при бурении скважины

13:19 30.07.2024

Сотрудники компании «Башнефть», входящей в структуру «Роснефти», установили новый рекорд суточной проходки при бурении горизонтальной скважины в Башкирии. С начала 2024 года максимальную скорость суточной проходки, обеспеченной специалистами ключевого добывающего актива «Башнефти», предприятия «Башнефть-Добыча», удалось увеличить более чем на 200 м – с 444 до 647. Это наиболее высокий показатель среди дочерних предприятий «Роснефти» в Волго-Уральском регионе. Как отмечают представители компании, этот результат особенно значим с учетом особенностей строения пород Урало-Поволжья, где процесс бурения серьезно затруднен.

Увеличить скорость бурения в нынешнем году удалось за счет повышения эффективности работы буровых и сервисных бригад, а также благодаря оптимизации режимов работы бурового оборудования.

Также значимым фактором повышения надежности и скорости организации бурения в Башкирии стал полный переход «Башнефти» на отечественный, преимущественно собственный, сервис. Сейчас более 70% работ осуществляет собственная сервисная буровая компания.

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