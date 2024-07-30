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НОВОСТИ

Ростех объединяет компетенции по негосударственным пенсионным программам в ОПК

13:25 30.07.2024

Банк России одобрил реорганизацию Негосударственного пенсионного фонда «Ростех» в форме присоединения к нему Негосударственного пенсионного фонда «Первый промышленный альянс». Изменения направлены на создание единого центра компетенций по реализации пенсионных программ для работников оборонных предприятий.

Инициатива призвана усовершенствовать меры социальной поддержки специалистов заводов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в периметре Ростеха. Сегодня госкорпорация объединяет более 800 промышленных организаций по всей стране.

В процессе реорганизации НПФ «Первый промышленный альянс» прекратит самостоятельную деятельность и присоединится к НПФ «Ростех», который продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного фонда на условиях заключенных пенсионных договоров. Объединение фондов будет завершено до конца августа текущего года.

«Консолидация НПФ под эгидой Ростеха создает более мощный инструмент для социальной поддержки работников и членов их семей, повышает доверие к механизму формирования негосударственной пенсии, способствует привлечению и удержанию высококвалифицированных кадров в сфере ОПК», – отметила директор по управлению персоналом Ростех Юлия Цветкова.

В настоящий момент в портфеле НПФ широкая линейка пенсионных программ, ориентированных, в том числе, на молодых специалистов, работающих пенсионеров (дополнительно к государственной пенсии), руководителей.

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